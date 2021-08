Meteo: clima estivo ma senza eccessi

A Torino oggi, mercoledì 18 agosto, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti serali, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4202m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. In Piemonte, tempo in prevalenza stabile e soleggiato grazie alla presenza di un campo di alte pressioni. Qualche annuvolamento pomeridiano in montagna con possibilità di locali acquazzoni sulle vette alpine e sui crinali appenninici liguri. Clima estivo ma senza eccessi, massime intorno ai 30°C in pianura.