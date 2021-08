Sganga (M5s), la politica è prima di tutto rispetto

"La politica è prima di tutto rispetto, anche quando si ha di fronte qualcuno che non la pensa come te". Così la candidata sindaco M5s-Verdi Torino, Valentina Sganga, dopo gli atti vandalici ai danni di una sede dei Moderati. "Massima solidarietà per i Moderati - sottolinea Sganga -, so cosa si prova vedendo il proprio lavoro imbrattato da qualche vandalo che non aveva nulla di meglio da fare. Speriamo che questo sia l'ultimo atto di maleducazione di questa campagna elettorale", conclude la candidata pentastellata, anche lei nei giorni scorsi vittima di insulti e offese sui suoi manifesti per le amministrative di ottobre.