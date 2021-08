Con sabbia del Sahara polveri sottili oltre soglia limite

Le sabbie del Sahara trasportate dall'anticiclone africano dei giorni scorsi ha fatto salire la concentrazione delle polveri sottili pm10 in Piemonte. Tra il 14 e il 16 agosto le centraline di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) hanno rilevato valori superiori alla soglia massima giornaliera, fissata a 50 microgrammi al metro cubo. Il limite è stato superato ad Alessandria (51), Novara (59) e Vercelli (62 μg/m3). In altre stazioni i dati erano alti, rispetto ai riferimenti del periodo - spiega Arpa - ma non hanno superato il limite ad esempio Tortona (50), Chieri (49), Torino Rebaudengo (47). Per le caratteristiche delle polveri sahariane è aumentata la concentrazione di Pm10 ma non della frazione più fine, pari a 2,5 microgrammi al metro cubo.