Frana di Stresa, sgombero case prorogato al 15 settembre

Non potranno rientrare nelle loro case fino al 15 settembre gli abitanti della frazione Someraro di Stresa (Vco) nella zona interessata dalla frana lungo la sponda destra del Rio Marcio. La proroga dello sgombero è stata decisa nel tavolo tecnico tra Regione, Provincia e Comune di Stresa. "A seguito del monitoraggio da parte dei geologi incaricati dal Comune eseguito nei giorni scorsi - spiega il Comune, in una nota - si è ritenuto opportuno procedere a ulteriori accertamenti che si svolgeranno nelle prossime tre settimane per appurare le condizioni degli strati rocciosi sottostanti il terreno, le possibili cause che hanno generato il dissesto, studiandone la possibile evoluzione nel tempo e, qualora possibile, fornire le soluzioni tecniche per la messa in sicurezza delle aree dei fabbricati".