Tumori: "Solidarietà e società" per foto del concorso Ugi

"Solidarietà e società": è questo il tema scelto per la nona edizione del concorso fotografico organizzato, con il sostegno di Cinesud, dall'associazione Ugi Odv (l'Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini) e che ha l'obiettivo di promuovere e sensibilizzare la cittadinanza sul valore dei due concetti e sulla loro interconnessione. Un legame che, a fronte della pandemia, si è ulteriormente rafforzato, come mette in evidenza il bando nel quale si sottolinea che "mai come in questo periodo è importante mettere in evidenza la collaborazione e l'unione tra le persone". Il concorso, a partecipazione gratuita, è aperto a fotografi professionisti e amatoriali e gli scatti dovranno essere inviati online, tramite il sito dell'Ugi, entro il 31 agosto. Ad esaminare i lavori, dal punto di vista tecnico, dell'aderenza al tema, dell'originalità e della creatività, sarà una giuria composta da Emma Sarlo Postiglione, rappresentante dell'Ugi, dal cantautore e rapper Willie Peyote, dai fotografi Paolo Ranzani e Marina Alessi e dal promotore culturale di Cinesud Francesco Mazza.