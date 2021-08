Rc auto, in Piemonte costo premi calato del 17,9%

L'assicurazione di un'auto in Piemonte costa, in media, 397,60 euro, il 17,9% in meno rispetto a un anno, -2,3% sui dati di giugno. E' quanto risulta dall'Osservatorio rc Auto di Facile.it che ha analizzato le tariffe applicate a luglio. Il Piemonte è la regione che tra luglio 2020 e luglio 2021 ha registrato la diminuzione dei premi medi più alta di tutta Italia. Il calo maggiore in provincia di Asti (-19,48%), seguita da Torino (-19,17%). Diminuzioni inferiori alla media regionale, invece, per Vercelli (-15,48%), Alessandria (-13,38%) e Cuneo (-12,70%). Chiudono la classifica piemontese Biella (-11,58% ), Novara (-10,90%) e Verbano-Cusio-Ossola, area dove il premio medio è diminuito del 6,81%. In valori assoluti, a luglio 2021, Torino si è confermata la provincia più costosa della regione (premio medio 426,37 euro), Biella la più economica (311 euro).