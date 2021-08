Berti, progetto Damilano naturale approdo Moderati

"Il progetto di Damilano rappresenta l'approdo naturale per chi come me proviene dai Moderati. Un'esperienza, quella dei Moderati, che ha rappresentato, in questi quindici anni, un fattore innovativo in un tessuto politico caratterizzato da partiti spesso statici e autoreferenti. Il contributo dato in questi anni si è però progressivamente esaurito, perdendo freschezza e capacità di proposta". E' la posizione espressa da Giuseppino Berti, candidato sindaco del centrodestra a Pinerolo. Penso che i prossimi mesi riserveranno novità e cambiamenti del tessuto politico attuale, In questo panorama vi è però una novità molto importante, fuori dai soliti schemi politici, e io credo capace di rispondere alle domande che la realtà ci pone continuamente, attraverso chiavi di lettura nuove. Mi riferisco alla candidatura di Paolo Damilano. Un profilo autenticamente civico e io credo capace di dialogare con altre realtà che in Italia, nei prossimi mesi, contribuiranno a riscrivere l'agenda politica, portando quella ventata di novità di cui c'è un gran bisogno. Una candidatura al di fuori dagli schemi del passato, per cambiare, ma non attraverso datate categorie politiche e ideologie novecentesche, bensì attraverso scelte, ideali e valori ben ancorati nel presente e nella realtà di ogni giorno, sperimentati in anni di esperienze professionali di successo. Credo - conclude Berti - sia proprio questo il naturale approdo per tutti coloro che come me provengono dall'esperienza dei Moderati, che in questo contenitore potranno trovare nuovi stimoli e valorizzare ancor più un prezioso patrimonio di esperienze e competenze".