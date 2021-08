Criptovalute: con FlightCoin aiuto a mobilità sostenibile

La torinese FlyFreeAirways, attiva nel settore dei viaggi e dei trasporti, ha messo a punto FlightCoin, la criptovaluta a cambio stabile (stablecoin) legata al settore dei trasporti. In particolare - si legge in una nota - lo strumento digitale si basa sui bilanci e sui beni delle società attive nella mobilità aerea privata e 'intelligente', per il trasporto di merci e persone. Con la nuova 'stablecoin', di cui è annunciata l'emissione di "100 milioni di token" (gettoni virtuali, ndr) sarà possibile "garantire pagamenti istantanei globali" senza alcun tipo di volatilità. "Non saranno mai emessi nuovi token" viene spiegato e quelli esistenti serviranno per "finanziare sia i progetti di investimento nuovi per lo sviluppo e l'innovazione del business model sia i progetti di ricerca e sviluppo nella mobilità intelligente, smart city e sostenibilità ambientale nel settore dei trasporti in generale". I FlightCoin potranno essere acquistati sia con valuta corrente che con criptovaluta ed essere utilizzati per effettuare pagamenti, fare investimenti e anche scambi oltre che per gli acquisti dei servizi degli associati e della stessa FlyFreeAirways.