Covid: in Piemonte 254 nuovi casi, tasso positivi all'1,7%

Sono 254, oggi, i nuovi casi di Covid riportati nel bollettino della Regione Piemonte. Il tasso di positività è dell'1,7% , con 15.284 tamponi diagnostici processati (10.726 antigenici); quota di asintomatici 49,2%. Anche oggi non è stato registrato alcun decesso; Invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 14, negli altri reparti cresce di 3 unità: il totale è ora di 139. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.283, gli attualmente positivi 3.436, i guariti +210.