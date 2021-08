Il capitale umano delle nazioni

Cosa fa la ricchezza delle Nazioni e dei loro territori? Molti pensano che la ricchezza derivi dal capitale finanziario. Ovvero da quanti capitali sono disponibili per gli investimenti nelle attività produttive. Sembrerebbe una risposta scontata. Ma è una risposta sbagliata. La ricchezza delle Nazioni e dei loro territori è creata dal loro capitale umano. Ovvero dalle competenze, dalle abilità, delle persone che ci vivono.

“Capitale umano” è un concetto che oramai molti conoscono. Pochi sanno che il concetto venne inventato, quarant’anni fa, da un economista americano, Gary Becker. Grande liberale, membro della Mont Pèlerin Society, della quale nel 1947 Luigi Einaudi era stato uno dei fondatori. E la Mont Pelerin Society si riunì a Torino, a Palazzo Madama, nel settembre del 1961 in omaggio ad Einaudi, che vi partecipò e prese la parola. Un mese prima della sua scomparsa.

Becker era stato allievo di Milton Friedman, un altro dei Fondatori della Mont Pelerin Society. Il maestro ricevette il Premio Nobel per l’economia nel 1976, l’allievo lo ricevette nel 1992. Becker calcolò, verso la metà degli anni Ottanta, che il 95 per cento di tutto il capitale degli Stati Uniti d’America non era composto dai grattacieli o dalle fabbriche: era composto dalle persone. Un dato stupefacente, e mai contestato da nessuno.

I liberali d’altronde lo sanno da sempre. Più di un secolo prima Fréderic Bastiat, economista francese molto ammirato da Camillo Benso di Cavour, affermò in modo efficacissimo: “La sola ricchezza è costituita dalle persone”.

La lezione dei grandi liberali è del tutto significativa per il Piemonte e la Torino di oggi. Il fatto che il Piemonte e la Torino di oggi non abbiano più la preminenza economica e, soprattutto, industriale, che hanno avuto per un secolo e mezzo di storia, viene spesso attribuito al fatto che vi è una mancanza di capitali per gli investimenti. È una visione del tutto errata. I risparmi dei piemontesi hanno raggiunto un livello altissimo. Mai raggiunto prima. Eppure, questi risparmi non si traducono in investimenti adeguati, in nuove fabbriche. Perché? La risposta è: perché il Piemonte e Torino non producono più un capitale umano di alto livello, adeguato all’economia globalizzata del nostro tempo.

La nostra realtà si cala coerentemente nel contesto nazionale. Secondo le informazioni raccolte dalla Commissione Europea nell’Education and Training Monitor del 2020, il tasso di abbandono scolastico in Italia è pari al 13,5%, al di sopra del 10,2% della media UE. Inoltre la recente riforma dell’istruzione e della formazione professionale non ha prodotto risultati soddisfacenti in termini di rilevanza per il mercato del lavoro, soprattutto locale.

Le scuole sono in ritardo per quanto riguarda il livello e la velocità di connessione, infatti solo il 26,9 % ha una connessione ad alta velocità, ben al di sotto della media UE, pari al 47 %. Infine, l’età media avanzata e le scarse competenze digitali del corpo docente contribuiscono a limitare il progresso dell’innovazione digitale nell’insegnamento.

Questi pochi dati delineano un contesto ambientale che non permette di sviluppare a pieno il nostro potenziale in termini di capitale umano. Di conseguenza, se quest’ultimo non è a livello di assoluta eccellenza, gli investitori nazionali ed internazionali non scelgono di venire da noi, ma preferiscono altri territori. Per far funzionare le aziende competitive nell’economia globalizzata, ci vuole un capitale umano competitivo. I macchinari senza le persone adeguate non servono a nulla! E pensiamo a cosa sta succedendo e succederà con l’utilizzazione generalizzata dell’Intelligenza Artificiale.

Dobbiamo guardare in faccia la realtà. Oggi il Piemonte e Torino sono regrediti nella competizione nazionale ed internazionale per la creazione di un capitale umano di altro livello. Guardiamo agli ITS, gli Istituti Tecnico Scientifici, che formano la struttura dei quadri produttivi non solo dell’industria, ma anche del commercio, dell’agricoltura, del turismo. È noto che chi si diploma all’ITS è molto ricercato dalle aziende. La gran parte dei diplomati trova subito o quasi subito lavoro, molto di più della gran parte dei laureati delle Università.

Ora, vi sono 104 ITS in Italia. In Piemonte, ve ne sono solo 7. Tutti eccellenti. Alcuni di essi sono un modello nazionale. Ma, considerata la popolazione del Piemonte, e considerati fattori come il Pil prodotto, è ovvio che il numero è assolutamente inadeguato. Il problema è che gli ITS in Italia sono in numero assolutamente inadeguato. Gli equivalenti degli ITS in Germania diplomano ogni anno 800.000 studenti. In Italia solo 18.000. Con questi numeri, nel medio e lungo periodo le imprese italiane rischiano seriamente di non essere più competitive in una economia che si basa sempre più sulla conoscenza. Non solo nell’industria, ma anche nell’agricoltura e nei servizi.

Fortunatamente, abbiamo dei punti di forza sui quali basare una nuova azione di formazione di un capitale umano vasto e di qualità. Uno di questi punti di forza è il nostro Politecnico. Dai tempi della sua fondazione, voluta da Quintino Sella, esso è sempre stato la migliore scuola di formazione ingegneristica in Italia. E, in tutte le classifiche internazionali, ha un posto di assoluto livello. Con maggiori risorse, di livello comparabile agli istituti simili in Europa, il nostro Poli, potrebbe svolgere in modo più ampio ed efficace il suo ruolo di driver di un rinascimento industriale di Torino e di tutto il Piemonte.

A questo si aggiungono gli strumenti di supporto messi a disposizione dall’Unione Europea e dai quali dovremmo attingere per ottimizzare e migliorare i nostri processi educativi e formativi. Per esempio, durante la Settimana europea delle competenze professionali, si riuniscono le migliori organizzazioni locali, regionale e nazionali in termini di istruzione e formazione professionale al fine di massimizzare lo scambio di informazioni e buone pratiche in tutta Europa. Si pensi che solo nel 2018, la Settimana ha mobilitato più di 1.800 eventi e attività, attirando 2,4 milioni di persone. A ciò si aggiunge Erasmus+, che sostiene lo sviluppo professionale di giovani lavoratori attraverso periodi di formazione o opportunità di networking all'estero, fornendo al contempo il sostegno economico necessario.

La conclusione è chiara. Il Piemonte e Torino potranno ritrovare la loro preminenza in Italia e nel mondo solo se, con un occhio alle opportunità messe a disposizione dall’Unione, si abbandoneranno le politiche assistenzialistiche, le politiche dei finti lavori, le politiche della ricerca del facile consenso elettorale, e le risorse disponibili saranno investite per dare ai nostri cittadini una formazione professionale di alto livello, non meno alto di quello di regioni concorrenti come la Baviera o l’Ile de France. O anche della Lombardia o dell’Emilia-Romagna, per restare in Italia.

Il resto significa condannarci ad un declino inevitabile.

*Gianna Gancia, eurodeputata Lega-Gruppo ID