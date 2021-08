Moda: morto Angelo Zegna, aveva 97 anni

Imprenditori in lutto per la morte di Angelo Zegna, figlio del fondatore del marchio tessile internazionale e padre dell'attuale Ceo Ermenegildo. L'industriale aveva 97 anni e si è spento a Trivero, nel Biellese, dove era rientrato a causa delle sue condizioni di salute. Era infatti da tempo residente in Svizzera. Sui funerali la famiglia ha chiesto il più stretto riserbo.