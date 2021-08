Omegna, foglio di via per due campani

Foglio di via immediato dal Verbano Cusio Ossola per due uomini, originari delle Campania, sorpresi in atteggiamento sospetto nel centro di Omegna, nel Cusio. I due, pregiudicati per truffa, rapina e furti, sono stati intercettati da una pattuglia del commissariato locale di polizia mentre si aggiravano in auto per la città. "Non hanno saputo giustificare la loro presenza in zona e sono stati rimandati nei rispettivi comuni di residenza" spiegano alla polizia di Omegna.