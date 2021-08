Distrutto monumento caduti Nassiriya a Torino

E' stato distrutto, probabilmente nella notte, il monumento ai caduti di Nassiriya ubicato in corso IV Novembre, a Torino. La scultura, che si compone di 19 figure umane stilizzate e unite tra loro, è opera di Osvaldo Moi, scultore e maresciallo capo dell'Esercito Italiano. E' stata posata nel 2006 nei pressi di piazza d'Armi per ricordare le vittime della strage di Nassirya, in Iraq, del 12 novembre 2003. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine.