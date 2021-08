Giornalisti: è morto Raffaele Sasso

Lutto nel giornalismo piemontese: è morto Raffaele Sasso, storica firma della provincia di Cuneo. Aveva 74 anni. Sasso era nato in provincia di Salerno ed era cresciuto a Ceva e Mondovì. Professionista dal 1979, è stato corrispondente dal Monregalese e dal Cebano per Gazzetta del Popolo, Repubblica, Il Secolo XIX e agenzia Ansa, e ha collaborato con il Tg3 regionale della Rai e con le maggiori testate locali. Con un messaggio sui social l'Associazione stampa subalpina "si unisce al dolore dei familiari e dei colleghi per la scomparsa di Raffaele Sasso, giornalista e amico, riferimento importante per l'informazione cuneese e per l'Ordine dei giornalisti del Piemonte".