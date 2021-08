Green pass: Montaruli (FdI), fieristi bloccati a Torino, assurdo

"La vicenda dei fieristi di Pragelato che a Ferragosto sono stati bloccati dai vigili perché sprovvisti di green pass la dice lunga sulle storture del provvedimento adottato dal governo. Non vi è infatti chiarezza sulla norma ma intanto sei espositori hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa con una perdita economica che si aggiunge ai danni subiti nei mesi passati. Assurdo che ancora oggi aspettino di sapere se dovranno pagare o meno una multa". Lo afferma la parlamentare torinese di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli. "Mi unisco all'appello - prosegue - di Serena Tagliaferri, presidente dell'Associazione Nazionale Fieristi Italia: la categoria ha ricevuto una palese ingiustizia vista l'ambiguità del Decreto Legge che nulla dice in merito ai gestori di attività economiche. E' assurdo che si cerchino cavilli per distinguere la categoria dei fieristi da quella degli ambulanti, a cui il Green Pass non è richiesto per lavorare. Le due professioni non presentano differenze significative dal momento che entrambe lavorano all'aperto. Mi aspetto che si faccia chiarezza, nessuno può essere il capro espiatorio di un sistema allo sbando da più di un anno e mezzo".