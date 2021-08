Rosato, danni a monumento sono segno ignoranza

"Distrutto a Torino monumento in ricordo dei 19 caduti a Nassiriya per portare pace in Iraq. Atto vigliacco e stupido che dimostra con quanta ignoranza si deve combattere. Le forze di polizia sono già al lavoro per scoprire i delinquenti, lo dobbiamo alle vittime e alle loro famiglie". Così su Twitter Ettore Rosato, presidente di Italia viva e vicepresidente della Camera.