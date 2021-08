Torino: memoriale Nassiriya in deposito per ripristino

Verrà riparato e ripristinato il monumento ai caduti di Nassiriya danneggiato questa notte a Torino. Il personale tecnico della Città ha infatti recuperato, trasferito in un deposito comunale e messo in sicurezza l'opera e nei prossimi giorni verrà verificata l'entità dei danni per valutare e poi realizzare gli interventi necessari al suo ripristino. Il monumento è costituito da 19 figure stilizzate che rappresentano le vittime italiane della strage di Nassirya avvenuta il 12 novembre del 2003. L'opera, realizzata da Osvaldo Moi, scultore e maresciallo capo dell'Esercito, è stata installata nel 2006 in corso IV Novembre.