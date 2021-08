Meteo: clima caldo e con afa in aumento

A Torino oggi, domenica 22 agosto, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sara' di 32°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3969m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: afa. Piemonte: l'anticiclone sul Mediterraneo garantisce una giornata ancora in prevalenza stabile e soleggiata sulle regioni di Nord Ovest. Verso sera possibilità di qualche temporale di calore sui settori alpini. Clima caldo e con afa in aumento, massime fino a 33-34°C sulle pianure piemontesi.