Covid: Verbania, in farmacia comunale tamponi a basso prezzo

"Dal 26 agosto la Farmacia Comunale di Verbania fornirà la possibilità di effettuare i tamponi antigenici rapidi a prezzo calmierati: otto euro per gli under18 e quindici per tutti gli altri. Lo annuncia il sindaco, Silvia Marchionini che rivolge "un grande grazie agli infermieri volontari in pensione che aiuteranno nell'organizzazione dell'iniziativa e al personale della farmacia". Si partirà giovedì 26 agosto con cadenza bisettimanale: il martedì e giovedì per due ore dalle 10.30 alle 12.30. Con l'aiuto di eventuali altri infermieri volontari gli orari saranno ampliati. L'iniziativa è nel solco del protocollo per i test rapidi a prezzo agevolato per il Green Pass predisposto da struttura commissariale governativa nazionale, Federfarma, AssoFarm e FarmacieUnite.