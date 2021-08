Agricoltore picchia funzionario comunale, arrestato

Il proprietario di un fondo agricolo nel Torinese è stato arrestato dai carabinieri per avere malmenato il responsabile della gestione delle acque del consorzio comunale di Rivarolo (Torino). E' successo a Bosconero. L'uomo, di 54 anni, aveva preso a pugni il funzionario, minacciandolo poi con un coltello e una catena di ferro, dopo un lite per l'indebito utilizzo delle acque per l'irrigazione. L'imprenditore agricolo, prima di essere immobilizzato, ha anche aggredito i militari dell'Arma.