Green pass: O. Napoli, contrari sono in malafede o non capiscono

"Ai no vax vorrei ricordare che in democrazia non comanda il popolo, ma il comando è affidato dal popolo ai rappresentanti che elegge liberamente nelle istituzioni: dal Comune alla Regione, fino al Parlamento nazionale. Si tratta di una precisazione non superflua, perché gli equivoci su questo punto rischiano di aumentare e di autoalimentarsi fino a provocare la paralisi nei centri decisionali. Ieri Torino è rimasta bloccata per alcune ore dalle proteste di un corteo no green pass. Un fatto che trovo intollerabile. Mentre altre categorie commerciali hanno compreso e apprezzato il significato del green pass, unica carta seria per evitare una nuova chiusura delle attività commerciali, quelli che protestano contro questo provvedimento o sono in malafede oppure non lo hanno capito. Quale è la difficoltà a esibire il green pass? Si tratta di 5, massimo 6 secondi per leggere il Qr code: personalmente ho potuto sperimentare, come milioni di altri italiani, che non si sono mai formate code per la verifica del green pass". Lo scrive in una nota Osvaldo Napoli, deputato di Coraggio Italia e capogruppo al Comune di Torino. "Se ritengono di essere in presenza di una dittatura sanitaria e dunque di un esercizio abusivo del potere, hanno una sola strada: si candidino alle elezioni comunali, provino a sfidare le altre forze politiche - continua -. In materia di sicurezza trovo giusto che si proceda alla sostituzione immediata dei circa 900 dipendenti della Città della salute che hanno rifiutato il vaccino. Il sacro diritto della libertà individuale perde, quando entra in conflitto con il diritto alla sicurezza della collettività, l'aura di sacralità per diventare privilegio di pochi contro il diritto di tutti alla salute. In democrazia non funziona così".