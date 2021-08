Afghanistan: 94 profughi ospitati nel Torinese, 42 sono bambini

Sono 94, 42 dei quali bambini, i profughi afghani arrivati nelle scorse ore al Centro Fenoglio di Settimo Torinese. Numerose fin da subito le iniziative di solidarieta' provenienti da tutto il territorio. Il Comune di Rondissone, in accordo con il parroco don Gino, ha messo a disposizione un punto di raccolta all'oratorio San Luigi, dove lunedì 23 agosto, dalle 18 alle 20, i cittadini potranno donare vestiti, giocattoli e altro. Iniziativa simile a Settimo, dove chi vorrà potrà donare recandosi all'Ecomuseo, lunedì 23 e martedì 24 agosto dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17. Il materiale sarà raccolto da Fondazione comunità solidale onlus e Casa Dei Popoli Settimo e poi portato ai profughi accolti al Centro Fenoglio. In particolare - fanno sapere gli organizzatori - c'è necessità di body e tutine per neonati di 4-6 mesi, latte in polvere, pannolini (4-6 mesi e anche 2 anni), shampoo, bagnoschiuma delicato per bimbi, crema e salviette umide per il cambio pannolini, passeggini, omogenizzati alla frutta, ciabatte e vestiti per uomo, donna e bambino, bacinelle per lavare i panni e caricabatterie per cellulari.