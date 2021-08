Torino: centrosinistra Circoscrizione 8, "Ricca si dimetta"

Il centrosinistra in Circoscrizione 8 chiede le dimissioni del presidente Davide Ricca (Iv), che nelle scorse settimane ha annunciato il suo sostegno al candidato sindaco del centrodestra Paolo Damilano. "In seguito alle scelte politiche operate dal presidente della Circoscrizione 8, Davide Ricca - spiegano gli esponenti dei gruppi consiliari e politici di Pd, Lista Civica e Moderati -, comunicate nel corso della conferenza stampa di presentazione della lista Progresso Torino nata in appoggio al candidato sindaco del centrodestra Paolo Damilano, essendo venuto meno il rapporto di condivisione politico-programmatico che aveva portato alla sua designazione a Presidente chiediamo formalmente le sue dimissioni immediate Dimissioni - aggiungono - che siamo certi rassegnerà con sollecitudine, conoscendo e avendo avuto modo di apprezzare in passato la sua correttezza politico-istituzionale ed onestà intellettuale".