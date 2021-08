Lo Russo (Pd): No revoca licenze ambulanti, sono posti lavoro

“Non possiamo perdere oltre un centinaio di posti di lavoro di operatori commerciali ambulanti a causa della revoca della licenza per vizi di forma, piccole irregolarità burocratiche e modesti ritardi nella procedura”. Lo afferma il candidato sindaco a Torino del centrosinistra, Stefano Lo Russo, in merito alla protesta degli ambulanti davanti al Palazzo della Regione Piemonte. “Non si tratta - prosegue - di inadempienze sui pagamenti o sulle tasse, ma di impedimenti che rischiano di fare saltare oltre cento posti di lavoro. Dietro una licenza - sottolinea - ci sono storie, famiglie, lavoratori e sacrifici di anni che vanno tutelati. Domani - conclude - nella riunione fra Comune di Torino e Regione Piemonte si possano individuare soluzioni eque e ragionevoli per salvaguardare questo pezzo importante della nostra economia cittadina”.