Spara alla ex e al compagno, fermato per tentato omicidio

Ha sparato alla sua ex e all'attuale compagno della donna ed è stato fermato dalla polizia per tentato omicidio. L'uomo è un nomade 31 anni domiciliato a Torino. Il 15 agosto, nel capoluogo piemontese, aveva raggiunto con la propria auto la vettura su cui viaggiava la coppia insieme a una delle figlie. All'incrocio fra via Palestrina e corso Giulio Cesare, in zona Barriera di Milano, aveva bloccato il passaggio. Poi era sceso, prima di allontanarsi, aveva sparato senza raggiungere il bersaglio. Gli investigatori lo hanno identificato e fermato il 19 agosto.