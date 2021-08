Chivasso, alla fiera regionale solo con il Green Pass

Domani, per accedere alla tradizionale fiere regionale del Beato Angelo Carletti a Chivasso, sarà necessario il green pass. Lo ha stabilito il Comune ricordando che anche l'utilizzo delle mascherine è sempre obbligatorio in condizioni di assembramento. La Fiera si svolgerà al parco del Mauriziano dalle 8 alle 17. In mancanza della vaccinazione sarà ammessa l'esibizione del risultato con esito negativo del test molecolare antigenico rapido eseguito nelle 48 ore precedenti. Le aree mercatali di via Berruti e del centro, invece, saranno normalmente accessibili anche senza green pass.