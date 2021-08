Torino: Moderati insistono su firma per no alleanza con M5s

"In considerazione delle dichiarazioni di tutti i partiti della coalizione rispetto all'alleanza col Movimento 5 Stelle, non capiamo la reticenza a firmare un documento che certifichi lo stesso e identico contenuto, no all'alleanza col Movimento 5 Stelle, - come proposto tra l'altro il 12 agosto dal candidato sindaco - con la firma di tutti i partiti". Non abbandonano la loro posizione i Moderati torinesi, la cui adesione alla coalizione di centrosinistra per le amministrative di Torino resta ancora in forse, subordinata a un atto che metta nero su bianco l'esclusione di un accordo con i pentastellati. "Capiamo - incalzano gli esponenti Moderati Carlotta Salerno e Silvio Magliano - l'imbarazzo di alcuni partiti che si professano no Tav e poi si alleano con i più grandi sostenitori della Tav, o che parlano di sondaggi dopo aver fatto il 3,5% alle ultime elezioni amministrative a Torino con tre liste a sostegno, ma noi siamo diversi e su questo punto non cambiamo idea. Loro - ribadiscono - sono liberi di non firmare e noi liberi, dopo 15 anni come secondo partito del centrosinistra a Torino, di non fare l'alleanza".