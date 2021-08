Afghanistan: 5 Comuni del Torinese fanno rete per profughi

I sindaci di Carmagnola, Ivrea, Orbassano, Rivoli e Venaria Reale sono pronti a fare la loro parte per gestire l'emergenza umanitaria afghana. I primi cittadini Ivana Gaveglio, Stefano Sertoli, Cinzia Maria Bosso, Andrea Tragaioli e Fabio Giulivi, con una nota congiunta, hanno garantito il loro impegno: "Un singolo Comune non può pensare di risolvere una crisi internazionale ma la nostra disponibilità è totale nel collaborare col Governo che si sta adoperando per salvare vite attraverso i corridoi umanitari, con le Prefetture sul territorio e con una cabina di regia fondamentale della Regione Piemonte e dell'Anci". I sindaci auspicano un incontro con il Prefetto così da poter avere il quadro della situazione aggiornato. "In questo momento non abbiamo bisogno di azioni demagogiche ma di un piano coordinato di aiuti che sappia portare reale sollievo ad una popolazione martoriata dal ritorno al potere dei Talebani: le amministrazioni comunali non si tireranno indietro".