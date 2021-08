Meteo: cieli molto nuvolosi

A Torino oggi, mercoledì 25 agosto, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge; graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3429m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: nella notte acquazzoni sparsi sul Piemonte, in esaurimento entro il mattino. A seguire tempo stabile un po' ovunque salvo per nuovi occasionali piovaschi tardo pomeridiani ma limitati alle vette alpine più interne. Altrove alternanza tra sole e nubi, specie in Piemonte mentre in Liguria ampi rasserenamenti. Venti deboli.