Torino: Appendino, Metro 2 più grande opera storia città

La linea 2 della metropolitana "è la più grande opera della storia di Torino. Fondamentale per facilitare gli spostamenti sud/nord, ridurre quelli in auto e per cambiare definitivamente volto ai quartieri interessati". Lo scrive, su Instagram, la sindaca Chiara Appendino, invitando i cittadini ad osservare i "primi cantieri dei carotaggi in giro per la città". La sindaca ricorda alcuni numeri dell'infrastruttura: il valore di 5 miliardi di euro "in parte già finanziati dal Governo Conte", i 28 km di lunghezza del percorso, le 32 fermate, di cui 23 a Torino, i 3 interscambi (Orbassano, Anselmetti e Pescarito), i 2 depositi officina (Cimitero Parco e zona Pescarito), i 4 Comuni coinvolti (Torino, San Mauro, Beinasco, Orbassano, tempi previsti, 6-7 anni, per la tratta Rebaudengo-Politecnico.