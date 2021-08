Sinodo Valdese: l'otto per mille per Haiti e Afghanistan

Un aiuto concreto alle popolazioni di Haiti e dell'Afghanistan. Lo ha deciso il Sinodo valdese e metodista in corso a Torre Pellice, in provincia di Torino, in occasione della consueta analisi dei progetti dell'Otto per mille valdese e metodista. Oltre a questi due interventi specifici e legati alle emergenze vissute in questi due Paesi, il Sinodo ha approvato l'elenco di tutti gli altri progetti che riceveranno il sostegno economico dell'Otto per mille valdese. Disabilità, minori e cultura sono gli assi di intervento più valorizzati tra i progetti approvati per l'anno in corso.