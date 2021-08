Crollo palazzina: operato uno dei feriti, migliora

Migliora uno dei feriti nel crollo della palazzina alla periferia di Torino nel quale, ieri, è morto un bambino di 4 anni. L'ultimo ferito estratto dalle macerie, 22 anni, con trauma al cranio e bacino, ieri è stato operato ed oggi è stato estubato. Ora è sveglio e cosciente. Rimane ricoverato nella Rianimazione del Cto di Torino e per il momento la prognosi resta riservata. In gravi condizioni e in prognosi riservata un altro 22 enne, un geometra romeno, che nello scoppio ha riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 50% del corpo. Ancora in ospedale anche la mamma di Aron, anche se le sue condizioni fisiche non destano preoccupazione. Nel frattempo, nella casa a due piani di via Bramafame, sventrata dallo scoppio, proseguono i rilievi dei Vigili del fuoco e degli inquirenti. L'ipotesi più accreditata è che a causarlo sia stata una fuga di gas da una bombola. La palazzina, infatti, non è allacciata alla rete del gas metano.