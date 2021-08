Lo Russo, impegno no alleanza M5s? è un non problema

"Non c'è alcuna ambiguità e tra oggi e domani risolveremo la questione e si chiarirà il quadro". Così Stefano Lo Russo, candidato sindaco di Torino del centrosinistra a proposito dell'insistente richiesta dei Moderati di mettere per iscritto l'impegno a non stringere alleanze con il M5s alle amministrative di ottobre. "E' un non problema", ha aggiunto Lo Russo, a margine della presentazione dei candidati di +Europa nella lista civica a suo sostegno.