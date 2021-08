Scarsa igiene e dehors abusivi a Torino, multe per 7 mila euro

Scarsa igiene, vendita abusiva di prodotti e occupazione di suolo pubblico non autorizzata. Queste le irregolarità riscontrate dagli agenti del Comando Territoriale VII della polizia municipale di Torino che hanno portato a sanzionare tre locali del quartiere Aurora per un totale di 7 mila euro di molte. Nel dettaglio uno dei locali, un minimarket di corso Brescia gestito da un uomo di nazionalità bengalese, è stato multato per le cattive condizioni igienico sanitarie e perché vendeva la merce senza esporre regolarmente i prezzi. In corso Vercelli, invece, il gestore di un bar, un uomo di nazionalità cinese, oltre che per le precarie condizioni igienico sanitarie del locale, è stato sanzionato anche per aver occupato abusivamente la carreggiata stradale con un dehors, che è quindi stato fatto rimuovere. E un dehors abusivo è anche quello che ha fatto scattare la contravvenzione per un bar di corso Regina Margherita, dove è emersa anche la vendita abusiva di prodotti da forno senza autorizzazione.