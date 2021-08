Il becerume di Mattei

Dicono che… al professor Ugo Mattei, illustre giurista all’Università di Torino e guru dei beni comuni, interessi “il ragionamento alto”. Premessa e mantra della sua campagna elettorale da aspirante sindaco, occhieggiando ai no mask, no green pass e pure un po’ ai no vax. Per adesso è caduto in basso, come mai capitato a nessun altro. Il manifesto con Sergio Mattarella, Mario Draghi e Roberto Speranza dietro le sbarre, accusati il primo di non far votare, il secondo di non far passare e il terzo di non curare, è la peggior trasposizione su carta del becerume dilagante sui social, dal quale chi vorrebbe (pia illusione che per questo rinfranca e rassicura) governare la città e, soprattutto, insegna dovrebbe tenersi ben distante. E rispetto a tutto questo ciarpame, sì, elevarsi.