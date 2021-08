Torino: secondo furto in due giorni in sede Sicurezza e Lavoro

Un altro furto al Centro San Liborio-FabLab Pavone Torino, gestito dall'associazione Sicurezza e Lavoro. A due giorni dal primo episodio, la scorsa notte i ladri, scassinando una serranda, sono nuovamente entrati in azione nei locali di via Bellezia dove si stavano tentando di ripristinare le attività. I malviventi hanno rubato alcune casse acustiche che venivano utilizzate per concerti e attività all'aperto, un videoproiettore, due trolley di attrezzi, anche di alta qualità, e altro materiale che va ad aggiungersi ai notebook sottratti nel primo furto, quando erano anche stati danneggiati diversi arredi. Anche questa volta è stato sfondato un armadio che era appena stato risistemato. Al momento, anche attraverso la Circoscrizione, si sta cercando di trovare delle soluzioni per mettere in sicurezza i locali, mentre prosegue la raccolta fondi e la richiesta di notebook e attrezzature elettroniche lanciate dopo il primo furto. Fra i primi a dare il loro sostegno, già ieri, Cgil, Cisl e Uil che hanno deciso di mettere a loro volta in campo una colletta e dovrebbero donare al Centro circa 300 euro a testa.