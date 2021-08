Ravetti (Pd), Alessandria vive crisi industriale complessa

"Alla provincia di Alessandria va riconosciuto lo status di crisi industriale complessa". Lo ha detto Domenico Ravetti, consigliere regionale del Pd, a margine dell'incontro con i lavoratori della Cerutti di Casale Monferrato, in presidio anche questa mattina. "C'è un allarme se possibile ancora più grande che la vertenza Cerutti lancia - ha dichiarato -: le crisi industriali che hanno investito e stanno investendo la nostra provincia devono trovarci preparati meglio di quanto non sia stato fatto sinora. Non possiamo non registrare l'assenza del Mise e per questo riteniamo che vada riconosciuto al nostro territorio lo status di crisi industriale complessa". Il tempo stringe, secondo Ravetti: "I nostri indici occupazionali - ha aggiunto - sono a rischio e così anche settori produttivi strategici: tale riconoscimento permetterebbe di accedere a fondi, risorse e strumenti non solo di tutela sociale, come gli ammortizzatori, ma soprattutto di progettazione, riconversione e rilancio; in parole semplici ci permetterebbero di mettere in campo una prospettiva di sviluppo solida per tutta la provincia".