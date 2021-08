Afghanistan: "non so più niente di mia figlia di 10 anni"

Il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, ha incontrato in Comune, 13 cittadini afgani sui 19 residenti in città. Sindaco e giunta, ribadendo la solidarietà degli astigiani, hanno chiesto di raccontare le notizie in arrivo dal loro Paese. Gli afghani di Asti, integrati nel tessuto cittadino, hanno raccontato di parenti che vivono nelle cantine per timore di rappresaglie, uno di loro non ha più notizie della figlia di dieci anni. Hanno chiesto al sindaco aiuto per la burocrazia e permessi per portare parenti ad Asti, dichiarandosi disponibili ad accogliere qualche conoscente. I referenti si sono già arrivati con la prefettura.