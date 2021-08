Comunali: Sardine, 21enne candidata a Torino

Il leader del Movimento, Mattia Santori, ha dato "l'esempio" e nelle ultime ore già due Sardine hanno seguito la sua decisione di candidarsi a consiglieri comunali in vista dell'appuntamento elettorale di inizio ottobre. Ultima a scendere in campo è Sara Diena, 21 anni, candidata a Torino con la lista di Sinistra Ecologista a sostegno del sindaco in corsa per il centrosinistra, Stefano Lo Russo. Santori, non senza critiche, ha scelto la lista del Pd a Bologna per sostenere Matteo Lepore candidato del centrosinistra a Palazzo d'Accursio. A Latina invece è in corsa, sempre nella lista dem, la Sardina Anna Claudia Petrillo, 32 anni. "Quello che manca - ha dichiarato Diena nell'annunciare la propria candidatura - è la collaborazione tra chi la città la vive e chi la governa, tra chi manifesta in piazza e chi delibera nelle sale del potere. E' per questo che è arrivato il momento di mettersi in gioco, anche se ci chiamano giovani, soprattutto se ci chiamano giovani; perché il futuro che scriviamo è il nostro ed è quello di migliaia di persone che ogni giorno subiscono l'intensificarsi della crisi climatica, l'aggravarsi delle disparità economiche, il dilagare dello sconforto. Ecco perché - conclude la Sardina - mi candido nella lista di Sinistra ecologista, una lista innovativa, ambientalista, per i diritti di tutti ma proprio tutti, a sostegno di Stefano Lo Russo e della coalizione che lo sostiene".