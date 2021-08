Torino: Europa Verde lancia contributo di base municipale

Un contributo di base municipale, fino a 500 euro al mese per 3 anni, ad almeno 2.000 cittadini in difficoltà non più in età lavorativa o che per altri motivi non possono entrare nel mondo del lavoro, e una formazione lavoro municipale, un patto tra comune e aziende, per tutti i cittadini in età lavorativa che non lavorano da almeno 12 mesi, che non percepiscano reddito di cittadinanza o cassa integrazione. Questa la proposta lanciata da Europa Verde Torino a fronte della crisi economica causata dalla pandemia. "Tali fondi - spiegano i portavoce regionali di Europa Verde-Verdi Tiziana Mossa e Alessandro Pizzi, e i commissari della provincia di Torino Angela Plaku e Antonio Fiore - possono essere recuperati anche da quelli del Pnrr previsti per incentivi alla formazione e innovazione sostenibile. Per noi la povertà e le opportunità economiche sono problemi di salute pubblica e richiedono un ampio piano strategico per affrontare il crescente divario tra le persone. Torino dovrà diventare un laboratorio di democrazia e noi ci siamo per renderla una città giusta, solidale e vivibile E' ora di cambiare radicalmente l'idea che le persone che affrontano l'insicurezza finanziaria in qualche modo abbiano fallito e riconoscere che sono l'ineguaglianza e la mancanza di riscatto insite nella nostra economia e nei programmi di assistenza che hanno fallito".