Appendino, invertito saldo alberi piantati-abbattuti

"In questi 5 anni siamo riusciti a invertire la tendenza, trasformando il saldo arboreo fra alberi piantati e abbattuti in positivo. Un risultato di cui vado particolarmente fiera". Ad affermarlo la sindaca di Torino Chiara Appendino in un post Facebook nel qualche traccia un bilancio arboreo del suo mandato amministrativo. "Sono 72.310 i nuovi alberi che avremo piantato dal 2016 a fine 2021 - spiega - e per dare un ordine di grandezza, a fine 2020 era di 147.430 il numero totale di alberi della città fra viali alberati, parchi e giardini. Ma ogni anno - prosegue -, effettuando le dovute manutenzioni e i relativi controlli, alcuni alberi devono essere abbattuti e, ovviamente, c'è un saldo fra alberi piantati e alberi abbattuti. In passato questo saldo era negativo, ovvero ogni anno si tagliavano più alberi di quanti se ne piantassero. Noi, invece, rispetto al quinquennio precedente, siamo riusciti a invertire questa tendenza, trasformando il saldo arboreo in positivo. Per questo - conclude - vorrei ringraziare l'assessore Alberto Unia, tutte le persone che hanno seguito i progetti di forestazione urbana e tutto il personale della Città che si occupa del Verde Pubblico con dedizione e professionalità.Per una Torino sempre più verde e sostenibile".