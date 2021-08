Meteo: giornata variabile

A Torino oggi, venerdì 27 agosto, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3903m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: giornata più variabile per l'avvicinamento di un impulso instabile dal Nord-Europa. Nubi irregolari al mattino ma in prevalenza asciutto, salvo piovaschi sul Levante ligure. Verso sera tendenza a peggioramento anche in Piemonte. Venti da Est in rinforzo serale, tra SE e NO sulla Liguria ma con mare tendente a mosso.