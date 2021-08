Letta a Torino con Lo Russo per Agorà Democratiche

Le Agorà Democratiche lanciate dal Pd portano il segretario Enrico Letta a Torino, a fianco del candidato sindaco del centrosinistra, Stefano Lo Russo. L'appuntamento è per il 30 agosto e prenderà il via alle 11.15 con un incontro con il Tavolo Sociale Falchera seguito, alle 14:30, da quello con una delegazione di lavoratori della ex Embraco in piazza Castello, dove è allestito il presidio permanente. Nel pomeriggio, dopo un punto stampa alle 15.45 al comitato elettorale di Lo Russo, è in programma, dalle 16.30 alle 19 in piazza Don Franco Delpiano, il momento dedicato all'Agorà sul tema "Le città del futuro, palestre di diritti", come affrontare il cambiamento a partire da giovani e sport. Insieme a Letta interverranno il candidato sindaco, il responsabile sport del Pd Mauro Berruto e la responsabile giovani del Pd Chiara Gribaudo