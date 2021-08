Mattei, in Italia la democrazia è sospesa

"In Italia la democrazia è stata sospesa e lo stato di diritto barbaramente negato a partire dalla irrituale dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 nella prima parte del 2020". E' quanto si legge in un post pubblicato su Facebook da Ugo Mattei, candidato a sindaco di Torino per Futura, in risposta alle polemiche suscitate dal "camion vela" in cui Mattarella, Draghi e Speranza sono raffigurati dietro sbarre come se fossero in carcere. "Le istituzioni di garanzia - afferma - hanno abdicato al loro ruolo di presidio democratico, la scelta del Presidente del Consiglio di fare uso del green pass è incostituzionale, e il ministro della Salute ha svolto un ruolo attivo nel gestire l'emergenza senza voler esplorare alcuna ipotesi di cura. Si tratta di comportamenti gravi ed il miglior modo simbolico di segnalarne la totale antigiuridicità è la prigione". Mattei pubblica anche "il solo sondaggio internazionale non colluso col potere fin qui disponibile, quello del People Research Group", da cui risulta che il 17% degli interpellati ha dichiarato di votare per lui.