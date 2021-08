Fuga di gas a Torino, traffico deviato

Traffico deviato e zona isolata in corso Regina Margherita a Torino questa mattina per una fuga di gas. I vigili del fuoco sono intervenuti nel sottopasso con una squadra e il nucleo Nbcr dopo che era stato segnalato un forte odore proveniente dal cortile di un palazzo e che aveva invaso la via. Sul posto anche i tecnici della società energetica che hanno provveduto ad un sopralluogo per determinate l'origine della perdita. Poi, dopo i controlli, l'allarme è rientrato.