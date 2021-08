Uncem, in Piemonte à caos su piano banda ultralarga

"Il Piano banda ultralarga in Piemonte è in ritardo. Ed è gravissimo. Non solo per il Campionato di calcio che non si vede. I Comuni e i Sindaci, non hanno certezza sui tempi dei lavori e non hanno informazioni". Lo denuncia l'Uncem. "La preoccupazione per i ritardi del Piano Bul in Piemonte - dice il presidente Roberto Colombero - è fortissima. La situazione è grave, con oltre due anni di ritardo sulla tabella di marcia iniziale. Solo 156 Comuni piemontesi delle 'aree bianche', su oltre mille, hanno già il servizio attivo. In 275 si sta posando la fibra. La certezza sui tempi non c'è. E i cittadini non sanno quando potranno collegarsi: anche quando viene effettuato positivamente il collaudo dei lavori, nessuno della comunità e delle Amministrazioni locali ne viene a conoscenza. E così gli allacciamenti alla fibra, da parte dei cittadini, non vengono effettuati. La fibra non arriva dunque nelle case, ma quella che doveva essere Ftth del Piano Bul pagato da fondi pubblici, arriva nei pozzetti. E chi vuole, chi lo sa, deve chiedere un ulteriore allacciamento".