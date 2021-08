Green pass: annuncio no vax Torino, 1 settembre blocco stazione

Ritrovo alle 14.30 davanti alla stazione dei treni di Porta Nuova e ingresso mezzora dopo, per bloccare il traffico dei convogli. E' la protesta annunciata per il 1 settembre dal movimento che si oppone al green pass e all'obbligo vaccinale. Una manifestazione che toccherà decine di città italiane, accompagnata da una frase che non lascia spazio a fraintendimenti: "Non ci fanno partire con il treno senza il passaporto schiavitù? Allora non partirà nessuno" si legge sul volantino diffuso sulle chat online.