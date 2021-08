DIRITTI & ROVESCI

Green pass e obbligo vaccinale, nessun ostacolo costituzionale

Certo che sono limitazioni alle libertà, si tratta solo di capire se siano ragionevoli e giustificate. E per Boggero, giurista dell'Università di Torino, lo sono eccome. Il passaporto verde è l'alternativa al lockdown. Il pasticcio sulle mense e le reazioni dei no vax

“Libertà, libertà”. Quella di urlare idiozie offensive come “Norimberga, Norimberga”, i no green pass che ieri, in più di mille, hanno sfilato per il centro di Torino, fermandosi sotto un ospedale per gridare “venduti” ai medici, non hanno bisogno di rivendicarla. Annunciano, a loro modo minacciosi, per mercoledì il blocco delle stazioni. Il treno, deragliante sulla logica, degli oppositori del vaccino ormai smascherati dal velo del certificato verde trasporta anche concetti che vorrebbero trovare un puntello giuridico alla traballante tesi della libertà violata e negata. Viaggia su quel treno il professore di Diritto privato all’Università Ugo Mattei, con meta effimera l’elezione a sindaco, affermando che il green pass è incostituzionale. Manna per chi s’oppone al vaccino e per farlo osteggia il documento che induce, ma non obbliga (si sono sempre i tamponi) a farlo. Ma quanto può reggere, aldilà della terra di nessuno dei social, la tesi della libertà limitata in spregio alla Costituzione?

Giovanni Boggero è costituzionalista e ricercatore all’Università di Torino, sul tema delle limitazioni introdotte fin dall’inizio della pandemia ha dedicato numerosi interventi. Suo è il saggio sulla concorrenza di competenze tra Stato e Regioni nella lunga fase emergenziale in cui ancora siamo, così come un’analisi sulla linea dura proprio sul green passa assunta dal governo tedesco. “Che ci sia una limitazione della libertà è fuori dubbio”, è la risposta alla domanda più ovvia. “Il punto è capire se sia una limitazione ragionevole, giustificata oppure no”.

Un punto su cui i no green pass basano la loro protesta. Ma il giurista cosa risponde? Ci sono le ragioni e le giustificazioni per limitare, sia pure assai poco, la libertà in questo caso di circolazione, meglio ancora di accesso in alcuni luoghi definiti?

“Premesso che queste cose non vanno prese alla leggera, va detto che le limitazioni sono giustificate da interessi di natura collettiva, in questo caso il contenimento della diffusione del virus e la tutela della salute”.

Su un piatto della bilancia la limitazione di alcune libertà e sull’altro la salute pubblica. Ma non possiamo non vedere la differenza nella protesta oggi molto forte contro una limitazione tutto sommato assai modesta, rispetto all’accettazione senza troppe reazioni di un lockdown molto severo nella primavera dello scorso anno quando si poteva uscire di casa solo per necessità.

“Intanto siamo stati presi un po’ tutti alla sprovvista e si è accettata una limitazione di fronte a un fenomeno ignoto, una minaccia imminente e molto grave”.

I morti e gli ospedali pieni hanno fatto passare in secondo piano le rivendicazioni cui assistiamo oggi?

“È così. Adesso viene considerata meno giustificabile una riduzione di libertà, anche se le ragioni che hanno portato a imporla ci sono, sono reali e, come dicevo, giustificano le misure prese”.

C’è anche di mezzo un fatto nuovo, assente allora, il vaccino. La tesi dei no green pass è che il documento sia un mezzo per introdurre surrettiziamente un obbligo vaccinale. È così?

“Intanto incominciamo con il dire che il green pass è una misura alternativa alle chiusure, quindi a limitazioni ancora più pesanti delle libertà, per non parlare delle ripercussioni economiche. Nella scala della proporzionalità è meno lesivo e intrusivo rispetto a nuovi lockdown”.

C’è un problema di comunicazione alla base della difficoltà di comprendere queste motivazioni da una parte, seppur ampiamente minoritaria, della popolazione?

“Di fronte a una campagna vaccinale che prosegue bene, a un livello di contagi sotto controllo, ovviamente è più difficile per una parte degli italiani comprendere e giustificare una misura come quella del green pass. Questo però non può mettere in discussione la legittimità dello strumento e la sua costituzionalità. Diverso sarebbe se non vi fosse l’alternativa dei tamponi e la certificazione imponesse il vaccino senza alcuna alternativa”.

In quel caso saremmo di fronte a un obbligo introdotto surrettiziamente?

“Esatto. Chi oggi dice che si introduce di fatto l’obbligo vaccinale dice una cosa sbagliata”.

La strada del green pass è aperta, quanto si potrà ancor allargare senza debordare oltre i confini costituzionali?

“Si deve sempre verificare che sia una misura necessaria e proporzionata allo scopo da perseguire. Se lo si imponesse in luoghi aperti o comunque dove il rischio di contagio viene considerato basso, in quel caso si andrebbe oltre”.

Non trova una sorta di contraddizione nel richiedere il certificato per trasporti a lunga percorrenza e non per quelli più brevi o urbani dove però il distanziamento è più difficile?

“Lo ritengo irragionevole. Credo che alla base di questa decisione ci siano problemi di natura organizzativa, legati alla difficolta dei controlli”.

Le proteste per la richiesta del green pass nelle mense aziendali hanno delle ragioni dal punto di vista giuridico?

“Dal punto di vista normativo ci sono stati gravi carenze, un po’ di confusione che certo non ha aiutato”.

C’è chi invoca l’obbligo vaccinale e chi sostiene non sia attuabile, invocando ancora una volta la Carta Costituzionale.

“L’articolo 32 prevede trattamenti sanitari obbligatori, semmai il punto potrebbe essere l’effetto che una decisione del genere potrebbe provocare in una piccola minoranza che potrebbe diventare ancor più rumorosa di quanto non lo sia già oggi. Più che ostacoli giuridici, che non vedo insuperabili, credo che a non rendere obbligatorio il vaccino sia una questione di opportunità politica”.