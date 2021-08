Schianto sul viale di Cortemilia, morto motociclista

Un quarantenne, D. C., residente nel Torinese, è morto questa mattina dopo aver perso il controllo della sua moto. Lo schianto nel viale che porta nel paese di Cortemilia, in provincia di Cuneo. La strada provinciale in direzione di Castino è rimasta chiusa al traffico per un'ora per i rilievi dei carabinieri. L'uomo ha perso il controllo della moto forse per un malore.