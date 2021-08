Eurovision: Eugenio in Via Di Gioia mobilitati per Torino

Dopo il dj e producer Gabry Ponte, continua la mobilitazione del mondo musicale torinese per la candidatura di Torino ad ospitare l'Eurovision Song Contest 2022. Oggi tocca alla band degli Eugenio in Via Di Gioia che, commentando il post della Città di Torino con il video della candidatura, scrivono "adesso ci mobilitiamo come la Ferragni e scendiamo a suonare in via Lagrange per far votare Torino". La decisione sulla città scelta per ospitare la kermesse musicale internazionale è attesa a giorni.